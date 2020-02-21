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الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:26 م
الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا كورونا
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة  و وقاية المجتمع بدولة الإمارات تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد " المعروف باسم كورونا COVID19" و هما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخرا .

 وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان و تفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

و الحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية و عمره 34 عاما و الآخر من بنغلاديش و يبلغ من العمر 39 عاما و حالتهما الصحية مستقرة.. وبهذا يبلغ اجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 11 حالة تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقا.

 

و أكدت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " في هذا الشأن أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

 

ونصحت " وزارة الصحة ووقاية المجتمع " الجمهور باتباع الإجراءات و التدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

 

و أوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف و الفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم و الفيروسات مؤكدة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي و الاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

 


الامارات

فيروس كورونا

وام

الصين

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