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الإسكان تبدأ أول مارس تسليم الأراضى الأكثر تميزاً بـ"القاهرة الجديدة"

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:08 ص
الإسكان تبدأ أول مارس تسليم الأراضى الأكثر تميزاً بـ"القاهرة الجديدة" اراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء  تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً بالأحياء شمال الأوركيد (شمال الألف فدان سابقاً)، وجنوب طريق السويس منطقة (A & B)،  بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق الأول من مارس وحتى يوم 28 أبريل المقبل.

وأكد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، وبعد سداد إجمالى ثمن الأرض

وأوضح ، إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالأحياء شمال الأوركيد، من 1 : 25، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 4/3/2020، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 5/3/2020، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 10/3/2020، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 11/3/2020، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 12/3/2020، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 15/3/2020، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 16/3/2020 : الخميس 19/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأضاف المهندس جمال طلعت: سيتم تسيلم قطع الأراضي جنوب طريق السويس بمنطقة (B)، من 1 : 25، يوم الأحد 29/3/2020، والقطع من 26 : 75، يوم الإثنين30/3/2020، والقطع من 76 : 98، يوم الثلاثاء 31/3/2020، والقطع من 115 : 150، يوم الأربعاء 1/4/2020، والقطع من 151 : 173، يوم الخميس 2/4/2020، وقطع الأراضى بمنطقة (A)، من 1 : 25، يوم الأحد 5/4/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/4/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/4/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/4/2020، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/4/2020، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/4/2020، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/4/2020، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/4/2020، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/4/2020، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/4/2020، والقطع من 251 : 272، يوم الأحد 19/4/2020، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 21/4/2020 : الثلاثاء 28/4/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.


وزاره الإسكان

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المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

الاراضى الأكثر تميزا

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