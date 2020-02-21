الأمن العام يضبط 103 قضية مخدرات وينفذ 54 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، حملات مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح نارى، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 54994 حكم قضائى متنوع.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (23 قطعة سلاح نارى، بحوزة 20 متهم)، كالأتى "بندقية آلية، (7) بنادق خرطوش، طبنجة، (14) فرد محلى، (44) طلقة مختلفة الأعيرة، (194) قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (54994) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى، (174) حكم جناية، (16567) حكم حبس جزئى، (3130) حكم حبس مستأنف، (27442) حكم غرامة، (7681) حكم مخالفة.

ونجحت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات،في ضبط (103) قضية مخدرات بحوزة (110) متهم، ضُبط خلالها الآتى، "كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 4,407 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 35,475 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 753 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 80 جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 125 جرام )، كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 15 جرام )، كمية من مخدر الفودو وزنت (750 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (220 جرام)، (2465) قرص مخدر" .

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين،في ضبط (28) متهم، وضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط (371) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (3 سيارات) مبلغ بسرقتها، وضبط (29783) مخالفة مرورية، وفحص (119) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.