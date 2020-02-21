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احترس.. المرور تراقبك بالكاميرات في محيط تحويلات إنشاء كوبرى جديد بالحلمية

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:00 ص
احترس.. المرور تراقبك بالكاميرات في محيط تحويلات إنشاء كوبرى جديد بالحلمية كاميرات مراقبة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد لمنع ظهور أي كثافات مرورية، مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وسط انتشار ضباط وأمناء المرور لمتابعة حركة السيارات لتنظيم الحالة المرورية للمركبات.

وأجرت إدارة المرور تحويلات مرورية للقيام بأعمال إزالة لكوبري الحلمية وتنفيذ كوبرى جديد بواقع ثلاث حارات مرورية، حيث سيتم البدء في تنفيذ تلك التحويلات التي تستمر لمدة شهر، الأمر الذى يتطلب إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

أولاً: القادم من مناطق كوبرى التجنيد وميدان ابن الحكم تجاه ميدان المطرية يسلك المحاور الآتية:

1.يمينًا شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية فيسارًا شارع متحف المطرية فكوبرى النعام فشارع الرشاد فيساراً شارع منية مطر فيميناً شارع ترعة الجبل فيميناً شارع الحرية اتجاه المطرية.

2.يساراً شارع سليم فيميناً كوبرى سنان فيميناً شارع الزيتون فيميناً شارع ترعة الجبل تجاه ميدان المطرية أو يساراً شارع ترعة الجبل تجاه السواح.

ثانيًا: القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان ابن الحكم وكوبرى التجنيد.

يسلك المحور الآتى:

1.يمينًا شارع المطرية فشارع السواح فكوبرى الطاهر.

وعززت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كل الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 


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