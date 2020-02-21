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إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:27 م
إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الكشف عن فيروس كورونا
كتب عامر مصطفى

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أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة .

وأفادت شرطة الديوانية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال بدائرة الصحة التي نفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا".

يأتى هذا في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة كربلاء العراقية عن اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع دخول فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين إلى البلاد.

وفى السياق ذاته، نشرت وحدة اعلام قطاع الرطبة الصحي في محافظة الانبار بالعراق، جانب من نشاط المفرزة الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مركز طريبيل الحدودي اليوم الجمعة المصادف.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"  تكثف المفرزة نشاطها في تدقيق جوازات الوافدين ونشر التوعية الصحية في دائرة الجوازات عن طريق الرسائل الصحية وذلك حسب توجيهات قسم الصحة العامة في دائرة صحة الانبار وفريق الاستجابة السريع في قطاع الرطبة للرعاية الصحية الاولية.


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