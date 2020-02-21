إصابة أول شرطى فى هونج كونج بفيروس كورونا ومخاوف من تفشى العدوى

رويترز

قالت السلطات اليوم الجمعة إن شرطيا فى هونج كونج تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو أول شرطى تثبت التحاليل انتقال العدوى له فى المدينة فى الوقت الذى وضع فيه عشرات آخرون من أفراد الشرطة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف من العدوى.

وكان الشرطى الذى يبلغ من العمر 48 عاما قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة فى الحى الغربى للمدينة يوم 18 فبراير شباط. وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونج كونج على فيس بوك أن جميع من حضر تلك المأدبة وضع فى الحجر الصحي.

وأضاف البيان "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى هونج كونج بالإضافة إلى حالتى وفاة حتى الآن.

وتضررت المستعمرة البريطانية بشدة حيث تراجعت أعداد السائحين وابتعد السكان عن التوجه إلى المتاجر مما جعل المدينة تعانى من أول حالة ركود اقتصادى منذ عشر سنوات.

وأوضح عمدة مدينة سول بارك وون-سون، اليوم الجمعة، أنه قرر منع إقامة مظاهرات فى ميدان كوانجهوا مون وسط العاصمة الكورية الجنوبية سول لفترة من الوقت لاحتمالية انتشار فيروس كورونا الجديد"كوفيد-19".

وقال بارك خلال مؤتمر صحفى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إننا "سنمنع استخدام ميادين سول وتشيونجكيه وكوانجهوامون والتى تشهد العديد من تجمعات الناس وسط العاصمة لحماية المسنين الضعفاء من الأمراض الوبائية".



وأوضح أن القرار جاء بموجب الفقرة 1 من البند 49 من قانون الوقاية من الأمراض الوبائية ومعالجتها والتى تقيد التجمعات داخل المدينة كإجراءات وقائية من مرض وبائي، ويفرض على من يخالف القرار 3 ملايين وون كحد أقصى من الغرامة المالية، وتابع قائلا إن "بعض المنظمات تصر على إقامة تظاهرات حيث تتطلب إجراءات صارمة وأن مجلس البلدية سيخطر منظمات تخطط لإقامة تجمعات ضخمة بهذا القرار ابتداء من اليوم وشرطة سول الإقليمية أيضا" .