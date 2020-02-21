أهالى "الخضرى" بدمياط يشكون من انتشار مياه الصرف الصحى وتعرض حياتهم للأمراض "صور"

دمياط معتز الشربينى

أعرب سكان شارع الخضرى المتفرع من شارع الكلية بمنطقة الأعصر بدمياط عن غضبهم من سوء حالة جميع الشوارع بسبب انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع والتى اختلطت مع مياه الأمطار، واستمع "اليوم السابع" إلى شكوى الأهالى الذين يطالبون بتشكيل لجنة فنية لمعاينة مشروع الصرف الصحى بالمنطقة.

وقال طاهر أبو قمر احد سكان منطقة الأعصر بدمياط أن الشوارع تحولت إلى برك ومستنقعات من مياه الصرف الصحى التى اختلطت مع مياه الأمطار واصبحت منطقة لاتصلح للحياة الآدمية بسبب صعوبة الحركة والسير لسكان المنطقة.

وأكد أنه تم تغيير مواسير الصرف الصحى بالمنطقة منذ شهرين بمعرفة شركة الصرف الصحى إلا أن سوء حالة المشروع ومخالفة للمواصفات تسبب فى تحول المنطقة إلى بركة.

ومن جانبه قال محمد مصطفى طه احد السكان الذى أكد أن المنطقة بها عدد كبير من السكان والورش والمحال المختلفة وأن سوء حالة الشوارع يعطل حركة الصناعة والتجارة بالمنطقة، مضيفا أن إنتشار مياه الصرف الصحى التى غطت أغلب الشوارع أصبحت تهدد سكان المنطقة بانتشار الأمراض، وطالب بتشكيل لجنة لفحص مشروع الصرف الصحى ومعرفة أسباب المشاكل التى طرأت عليه.

من ناحية أخرى قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بجولة تفقدية مطلع الاسبوع الجارى تم خلالها افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق مركز ومدينة دمياط بتكلفة إجمالية بلغت 205 ملايين جنيه.

واستهلا تلك الجولة بزيارة محطة مياه شرب العدلية وذلك لتفقد المأخذ الخاص بمحطة مياه شرب دمياط و استمعا إلى شرح مفصل عن مكونات مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة وزيادة إنتاجية محطة مياه دمياط القديمة من 300 لتر / ثانية إلى 1000 لتر / ثانية والمقرر الانتهاء منه يونيو القادم بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، كما افتتحت المحافظ والمهندس رسلان مركز التدريب الإقليمى بالمحطة بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه، حيث تفقدا عددا من القاعات التدريبية بالمركز الذى تم تجهيزه وتزويده بأحدث الوسائل والمعدات اللازمة لتدريب ورفع كفاءة العاملين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى المجالات الفنية والمالية والإدارية وإعداد قادة المستقبل.

كما دشنت محافظ دمياط والمهندس ممدوح رسلان بمحطة مياه شرب دمياط توسعات مركز خدمة العملاء بقيمة 7 مليون جنيه، والذى يعد إضافة للمركز القديم حيث يتم تقديم الخدمات لحوالى 100 ألف مشترك بمركز ومدينة دمياط أى يغطى حوالى 40% من إجمالى سكان المحافظة وذلك نظرًا لموقعه الجغرافى المتميز، هذا وقد تم تزويد هذا المركز بأحدث الوسائل التكنولوجية والذى يمكنه من تقديم خدمة عملاء مميزة فضلا عن تخصيص أماكن لمتحدى الإعاقة وكبار السن وإمكانية التعامل بلغة الإشارة مع المواطنين من الصم والبكم، إذ وجهت المحافظ والمهندس رسلان بعمل مطلع خاص لمتحدى الإعاقة للتيسير عليهم، هذا وقد تفقدا أعمال التشغيل التجريبى للمحطة وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى بطاقة 500 لتر/ ثانية أى ما يعادل 43 ألف م3/ يوم، إذ تخدم المحطة المناطق التابعة لمركز ومدينة دمياط من خلال تغطية الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب لعدم قدرة المحطة القديمة على تغطيتها.

كما تم افتتاح عددا من الأقسام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، جاء فى مستهلها مبنى المخازن الرئيسى والذى تم تطويره وتجهيزه بتكلفة 40 مليون جنيه وذلك لتغطية الاحتياجات اللازمة لكافة المواقع خلال عمليات التشغيل والصيانة على مدار 24 ساعة والاستجابة الفورية لأية أعطال، كما تفقدا ادارة الأرشيف الإلكترونى بالمبنى والذى يضم كافة البيانات الخاصة بالمشتركين.