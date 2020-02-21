سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمانة منطقة المدينة المنورة تكشف عن منطقة "سوق الطباخة" بعد التطوير

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:03 م
أمانة منطقة المدينة المنورة تكشف عن منطقة "سوق الطباخة" بعد التطوير بعد عملية التطوير
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، وتحديدا المناطق التى تضم المقدسات الإسلامية، العديد من عمليات التطوير، لتكون في أفضل صورة لا سيما في أوقات المواسم، للراغبين في أداء مناسك العمرة، أو الحج.

أمانة منطقة المدينة المنورة، قامت بمجموعة من أعمال التطوير والتأهيل لسوق الطباخة، وهو أحد أشهر الأماكن في المدينة المنورة، حيث يعد هذا السوق، من الأسواق الشعبية في المدينة.

إعادة تأهيل جميع المنشآت
إعادة تأهيل جميع المنشآت

 

وحرصت أمانة المدينة المنورة، على أن تكون عمليات التطوير تحاكى التراث الذى اشتهرت به المدينة.

أمانة منطقة المدينة المنورة على تويتر
أمانة منطقة المدينة المنورة على تويتر

 

ونشر الحساب الرسمي لأمانة المدينة المنورة مجموعة من الصور لسوق الطباخة، قبل عمليات التطوير، ثم صور أخرى لنفس المحال التجارية بعد عمليات التطوير الشاملة.

بعد عملية التطوير
بعد عملية التطوير

 

وقد أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة سوق الطباخة في شهر سبتمبر الماضي، موضحة أنه سيتم إغلاق السوق الذي يزيد عمره عن 40 عامًا، لمدة 4 أشهر، من أجل العمل على ترميمه بشكل شامل، وإدخال العديد من التحسينات إليه.

تحسينات منطقة سوق الطباخة
تحسينات منطقة سوق الطباخة

 

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة، اعتمدت خلال العام الحالي 2020، 10 مخططات سكنية خاصة بمساحات مختلفة فى أنحاء متفرقة من المدينة المنورة ، بالإضافة الى مخطط صناعى واحد.

 
قبل عملية التطوير
قبل عملية التطوير

 

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بينت الأمانة أن جميع المخططات تقدر مساحتها 1726333 مترا مربعا توفر 1878 قطعة منها 104 قطع صناعية، وتشتمل المخططات السكنية على قطع مُخصصة للمرافق العامة مثل المساجد والمدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمرافق الحكومية، إذ تبلغ المواقع المخصصة للمساجد 16 موقعاً و 19 حديقة و 12 مدرسة للبنين والبنات.

 

 


أمانة منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة

سوق الطباخة

تراث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمانة المدينة المنورة تعتمد 10 مخططات سكنية وواحد صناعى

الخميس، 20 فبراير 2020 01:40 م

القبض على محتال يزعم إعادة البصر لكفيف فى المدينة المنورة

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:38 م

تقرير بالفيديو يكشف نهب العثمانيين والأتراك للآثار النبوية من المدينة المنورة

السبت، 08 فبراير 2020 07:12 م

داليا البحيرى من المدينة المنورة: يارب كل واحد يحقق كل اللي يتمناه.. فيديو

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:18 م

الصحة السعودية تنفى إصابة مواطن بـ"فيروس كورونا" بالمدينة المنورة

الإثنين، 27 يناير 2020 10:23 م

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على المدينة المنورة

الجمعة، 17 يناير 2020 08:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة