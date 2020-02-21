أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 705 للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلي مستوي لها منذ 2013 لتسجل الأوقية 1636 دولار، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة فى مصر 705 جنيهات للجرام، مع تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني علي التوالي، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.



أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 سجل 604 جنيها

عيار 21 سجل 705 جنيها

عيار 24 سجل 805 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5640 جنيها

أوقية الذهب 1636 دولار

ارتفاع الذهب جاء، وسط تخوف المستثمرين من تزايد وفيات فيروس "كورونا" المُستجد خارج الأراضي الصينية، واتجهوا إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذً آمنًا.

واستمر الذهب في تسجيل مكاسب يومية للجلسة السادسة على التوالي إلى جانب الدولار الأمريكي، وهو أمر لا يحدث عادة لأن العملة الأمريكية القوية يُمكن أن تُضعف من جاذبية الاصول الآمنة المرتبطة بالدولار مثل المعدن الأصفر.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد في ظلّ تجاوز عدد الحالات المؤكدة عتبة المئة، وطلبت السلطات الكورية على أثرها من 2.5 مليون مواطن البقاء في منازلهم.

ويُقدر المحللون في جولدمان ساكس أن الفيروس التاجي قد يُحدث في النهاية تصحيحًا لأسواق الأوراق المالية.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.