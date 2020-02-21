أخبار الحوادث اليوم.. زيارات من حقوق الإنسان بالداخلية لأقسام شرطة السويس

كتب أحمد الجعفرى

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الجمعة، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

صور.. زيارات مفاجئة من حقوق الإنسان بالداخلية لأقسام الشرطة بالسويس

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.



السجون

حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة بمديريتى أمن سوهاج والأقصر

نظمت مديريتى أمن "سوهاج – الأقصر" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المعنية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها العديد من رجال الشرطة.. وذلك إيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبةً منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.

صور.. قافلة طبية تجوب محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية، استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، بورسعيد، سوهاج، أسيوط)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية.



قافلة طبية

والدة شاب قتله مدمنون في عين شمس تطالب: ما حدش يبيع مخدرات هنا.. فيديو

"ما حدش يبيع مخدرات هنا"، جملة قالها مواطن لمدمنين في عين شمس تسببت في مقتله، حيث تم القبض على المتهم المتسبب في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، في المحضر رقم 1215 لسنة 2020.

الداخلية تكشف تاجري مخدرات في كفر الشيخ غسلا 25 مليون جنيه في العقارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية"، لهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان بمحافظة كفرالشيخ).



غسيل أموال

مصدر أمنى: لا صحة للعثور على عبوة بدائية بمحيط كاتدرائية "العذرء" بحلوان

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثورعلى عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان ، مؤكدا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلًا.

عاطل يذبح صديقه لتشهيره بوالدته وشقيقته فى دار السلام

كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، ملابسات مقتل عاطل داخل شقته فى دار السلام، وتبين أن وراء الحادث صديقه حيث قام بذبحه بسلاح أبيض لقيامه بالتشهير بوالدته وشقيقته والادعاء بأنهما سيئي السمعة، وتحرر محضر بالواقعة.

تدريبات قتالية ومهارات بدنية لطلاب أكاديمية الشرطة في مصنع الرجال

"تدريبات قتالية، ومحاكاة لاقتحام البؤر الإجرامية والمناطق الخطرة"، مشاهد أثارت إعجاب الجميع أثناء استقبال أكاديمية الشرطة، عدداً من الطلاب والدارسين الأفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التعاون ومدّ جسور التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات ذات البُعد التعليمى الدولى والإقليمى، ولاسيما فيما يتصل بتدريب وتعليم الأشقاء الأفارقة فى شتى المجالات .



تدريبات

الأمن العام يضبط 103 قضية مخدرات وينفذ 54 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

شنت الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، حملات مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 23 قطعة سلاح نارى، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 54994 حكم قضائى متنوع.

سقوط عاطل انتحل صفة مفتش بوزارة الصحة للنصب على المواطنين في الزيتون

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطل انتحل صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة بمنطقة الزيتون يقوم بالنصب على المواطنين وتحرر محضر بالواقعة.