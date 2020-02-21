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أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

"التموين" تعلن عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

 

الصحة: نعمل على أول خريطة صحية للأمراض للاستفادة منها مستقبلا فى العلاج

 

مدير التأمين الصحي الشامل: تسجيل 2.4 مليون مواطن بالمنظومة فى 6 محافظات.. و62% من الإنفاق الذاتي يتم على الصحة.. ورئيس الهيئة: تسجيل 45 منشأة تصلح للنظام الجديد.. وحسام صادق: ميكنة جميع الخدمات للمنتفعين ‎

دار الإفتاء: بيع الصيدلى للأدوية المخدرة بدون روشتة طبيب جريمة وحرام شرعا

 

وزير الزراعة: زيادة التبادل التجارى فى مجال الزراعة مع بيلاروسيا

 

"مرفق الكهرباء" يشارك فى مبادرة جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين

 

وزير الرى يبحث ما تم تنفيذه فى مشروعات الحماية من السيول

 

السياحة: تذاكر مجانية لنفرتارى بمناسبة تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر

 

وزير التعليم العالى يلتقى نظيره البيلاروسى ويبحث زيادة المنح الدراسية

 

الأوقاف: الوزير يهدى كتبا لمسجد جنيف الكبير خلال لقاءاته بالأمم المتحدة.. صور

 

فتح باب طلبات تأشيرات حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الأحد المقبل حتى 10 مارس

 

صور.. صندوق تحيا مصر يطلق قوافل طبية فى محافظة أسيوط

 

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد العلي القدير عقب صلاة الجمعة


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