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4 مراكز تموينية جديدة لخدمة المواطنين فى الأقصر.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 11:21 ص
4 مراكز تموينية جديدة لخدمة المواطنين فى الأقصر.. صور مركز خدمة المواطنين
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم على مدار الساعات الماضية استلام  4 مراكز جديدة للخدمات التموينية المتكاملة للمواطنين، شملت مايلى: "مركز خدمة مواطنين مدينة طيبة - مركز خدمة مواطنين الطود - مركز خدمة مواطنين الكيمان بإسنا - مركز خدمة مواطنين الأقالتة بالقرنة".

 

وكانت برفقة مختار خلال تسلم تلك المراكز لجنة من الوزارة والشركة المنفذة للمشروع، ليصبح إجمالي عدد مراكز الخدمة المطورة بالمحافظة 10 مراكز خدمية، بناءاً على توجيهات ودعم الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وأضاف وكيل تموين الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تقدم مراكز الخدمات التموينية الجديدة والمطورة بمحافظة الأقصر، خدمات مميزة للمواطنين وتشمل مهمتها تلقى طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة والتى ستعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، موضحاً أن مراكز الخدمات التموينية المتطورة ستعمل وفقا لتكنولوجيا حديثة، بالإضافة إلى مدها بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربى لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.

 

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم تجهيز تلك المراكز المطورة الأربعة مؤخراً، وتم الانتهاء من فرشها وتجهيزها بالكامل لخدمة المواطنين فى كل الخدمات والمجالات التموينية للبدء فى افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وتقديم أفضل خدمات لمستحقى الدعم للعمل إلكترونياً بالكامل، وذلك فى إطار تطوير منظومة الخدمات التموينية بمحافظة الأقصر وميكنة العمل فى مختلف إدارة المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتطوير الأداء فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقى الدعم ووصولا إلى جودة أداء الخدمة التموينية، وجار العمل على تجهيز تلك المراكز المطورة لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وفى مدينة الطود شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، برفقة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر استلام مكتب خدمة المواطنين للبطاقات التموينية بالطود بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه وتشغيله تجريبياً بعد الانتهاء من توصيله على الشبكات لخدمة الأهالي بألمركز، ثم توجه رئيس مركز ومدينة الطود وبرفقته الاستاذ علي محمود القاضي مدير إدارة تموين الطود إلى مكتب مركز خدمة المواطنين للبطاقات التموينية بالعديسات بحري، والذي يعمل تجريبياً، لمتابعة سير وانتظام العمل بالمركز وتلقيه طلبات المواطنين.

وكيل تموين الأقصر يتسلم 4 مراكز جديدة للخدمات التموينية لخدمة المواطنين (5)
 
 
وكيل تموين الأقصر يتسلم 4 مراكز جديدة للخدمات التموينية لخدمة المواطنين (7)
 
 
وكيل تموين الأقصر يتسلم 4 مراكز جديدة للخدمات التموينية لخدمة المواطنين (3)
 
 
وكيل تموين الأقصر يتسلم 4 مراكز جديدة للخدمات التموينية لخدمة المواطنين (1)
 
 
وكيل تموين الأقصر يتسلم 4 مراكز جديدة للخدمات التموينية لخدمة المواطنين (4)
 
 
وكيل تموين الأقصر يتسلم 4 مراكز جديدة للخدمات التموينية لخدمة المواطنين (2)

 


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