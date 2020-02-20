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وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

الخميس، 20 فبراير 2020 03:15 ص
وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب

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قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن الحديث عن إرسال مركبة فضاء مصرية للفضاء الخارجى يأتى ضمن مخطط برنامج الفضاء الوطنى، الذى يستغرق تنفيذه 10 سنوات مقبلة ويبدأ من العام الحالى .

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إرسال أول مركبة فضاء مصرية للفضاء طموح نتمناه، لافتًا إلى أن دورها سيكون أخذ عينات من الفضاء الخارجى والمساهمة فى أبحاث الفضاء، موضحا أن الموضوع قيد الدراسة وتكلفة هذا الأمر متوقفة على الانتهاء من الدراسات والمخططات لهذا المشروع.

وأكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن البرنامج الحالى لوكالة الفضاء المصرية يعمل على محور بناء البنية التحتية على المدى القريب للوكالة، والذى تحدد على المدى القريب فى 3 سنوات مالية 2020-2023، قائلًا: "إنه فى الوقت الحالى تجرى مناقشة وضع قانون خاص للوكالة"، مشيرًا إلى أنه سيجرى إنشاء خلال هذا العام أول قمر صناعى تعليمى للجامعات المصرية تحت إشراف وتدريب المهندسين فى وكالة الفضاء المصرية".

وأوضح أنه منوط بالوكالة فى الوقت الحالى بناء أنظمة المهام الفضائية، وهى مهام بيئية ومراقبة الأرض، ومهام واتصالات وبرنامج أقمار توطين التكنولوجيا، ولا يوجد حتى الآن قياس لتقسيم الأقمار من حيث التسمية.

وأكد القوصى قائلاً: "اتجاه للوكالة حاليًا حول محور استكشاف الفضاء، وهذه نقطة هامة للغاية، وكيف يمكن لمصر أن تتميز لتكون قائدة لقطارة الفضاء خاصة فى معرفة والتخلص من الحطام الفضائى، وهناك اتجاه يفرض على الدولة التى ستطلق القمر الصناعى كيفية التخلص منه إن لم ينتهِ عمره الافتراضى بنجاح أو عودته مرة أخرى بسلام عند انتهاء مدته، وهبوط مركبة فضائية للقمر هذا مشروع طموح لوكالة الفضاء، وهناك دولة متقدمة فى هذا المجال عرضت علينا المساعدة والمشروع قيد الدراسة".


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