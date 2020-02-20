وفاة شخص وإصابة آخر فى انهيار منزل قديم بقنا

فريق المحافظات

لقى شخص فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مصرعه واصيب آخر بجوار منطقة مكتب الصحة بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا بسبب انهيار منزل قديم من طابقين مبنى بالطوب اللبن، وانتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ يفيد انهيار منزل قديم من طابقين مبنى بالطوب اللبن، وأسفر الحادث عن وفاة محمد.ع.ا وإصابة محمد.ع.م مصاب بكسر بالضلوع، وتم نقل الاخير للمستشفى لتلقى العلاج، والمتوفى للمشرحة.

وتبين من التحريات الاولية أن العقار مكون من أرضى وطابق علوى، تم بناءه بالطوب اللبن، وتحرر محضر بالواقعة، وتم واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.

فى سياق أخر حرر شاب من محافظة قنا، محضرًا بقسم شرطة دشنا، شمال محافظة قنا اعتراضًا على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

وقال محمد أسعد أبو النجا، مقيم بناحية العزازية بمركز دشنا، لقد قمت بتحرير محضر بمركز شرطة دشنا، يحمل رقم 793 لسنة 2020 إداري دشنا، للاعتراض على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

وأضاف أنه حرر المحضر لأن هناك ظلما يقع على مطربى المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية معترضة على كلمات أغاني المهرجانات، تحمل في طيها إيحاءات لا تناسب الذوق العام، والأولى المطالبة بتحسين الكلمات بما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، وعدم إغلاق الباب في وجوههم واحتوائهم.