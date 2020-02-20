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وفاة شاب فى تايلاند بسبب سماعة هاتفه المحمول

الخميس، 20 فبراير 2020 12:52 م
وفاة شاب فى تايلاند بسبب سماعة هاتفه المحمول الشاب المتوفى فى تايلاند
هند المغربى

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تسببت سماعة الهاتف المحمول فى مقتل شاب بمدينة فرا ناخون سى أيوتثايا بوسط تايلاند، بعد أن تعرض لصعق كهربائى أثناء استخدام السماعة المتصلة بالهاتف المحمول أثناء شحنه.

وعثرت السلطات فى المدينة على جثة سوباخت ساربون البالغ من العمر 35 عاما، على فراشه وهو يضع سماعات بأذنيه موصولة بهاتفه الذكى الذى كان فى وضع الشحن، عقب عودته إلى المنزل عقب تدريب لكرة القدم.

وذكر موقع روسيا اليوم أن جاره المقرب اكتشف سوراوت سوكانيا (36 عاما) الحادثة، إثر عدم استجابة ساربون لأى رسالة، موضحا أنه لم يتواصل مع أى شخص منذ أكثر من ثلاثة أيام "وهو أمر غير معتاد".

وتابع: "بعد ذلك، أرسلت لى صديقته رسالة تطلب منى زيارته، لذلك ذهبت إلى منزله ولم أجد أحدا، ثم قررت أنا وجار آخر اقتحام المنزل، فوجدناه ميتا"، وقال سوكانيا إن صديقه ساربون كان يحب الرياضة، وعادة ما يلعب كرة القدم مع فريق محلى كل مساء، وعقب عثوره على صديقه ميتا، اتصل سوكانيا بخدمات الطوارئ التى تفحصت الموقع فور وصولها قبل أن تحمل الجثة وتغادر المكان.

تم نقل جثة الشاب المتوفى إلى المستشفى لفحصها وتأكيد سبب الوفاة، فيما أكد العقيد سورابونج ثامابيتاك، قائد شرطة فرا ناخون سى أيوثايا، أن الضحية كان ميتا عندما عثر عليه.

مشيرا إلى أنه "لا يوجد مشتبه بهم فى وفاته، لذلك نعتقد أنه حادث نتج عن الهاتف"، وتابع: "يجب على الناس توخى الحذر عند استخدام سماعات الرأس وشحن هواتفهم فى الوقت نفسه".


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