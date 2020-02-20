وزير المالية ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان 11 غرفة عمليات بالمستشفى التخصصى

كتبت أمل علام ـ محمود راغب

افتتح كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي، والذى يضم" 11" غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية، وبتكلفة 75 مليون جنيه مصرى تحملتها مؤسسة البنك الأهلى بالتعاون والشراكة مع جامعة عين شمس.

أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بجهود جامعة عين شمس، للوصول بالخدمة الصحية فى مصر لأفضل مستوى، بما يصب في صالح المواطن المصرى، وتنفيذاً لتوجهات الدولة بأهمية رفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتكون ساعداً أصيلاً في منظومة الخدمة الصحية فى مصر، باعتبار أن الصحة والتعليم يأتيان على رأس أولويات رؤية مصر 2030.

من جانبه، أضاف الدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، أن الشراكة بين الجامعة و مؤسسة البنك الأهلى نجحتا في اكتساب ثقة الشعب المصري و استطاعا أن يحققا معاً نجاحات متكررة لخدمة الصالح العام وتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية المجانية

و أشار إلى حرص مؤسسة البنك الأهلي على القيام بمسئوليتها المجتمعية من خلال الشراكة في مشروعات قومية تعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة عاملة متطورة وجيدة وفق المعايير العالمية بما ينعكس على كفاءة الأطقم الطبية والإدارية وما يترتب عليه من تقديم أفضل خدمة للمواطن.

و أضاف أن الهدف إزالة الفوارق بين المستشفيات الحكومية المجانية و المستشفيات الخاصة في كفاءة و جودة الخدمة الطبية المقدمة، و كذلك جودة كل ما يرتبط بالمنظومة الصحية سواء في البنية التحتية أو الأجهزة و كذلك المباني الطبية و الإدارية و غيرها، مؤكداً أن افتتاح جناح العمليات الكبرى بعد تطويره و تجديده يسهم في استمرار نجاح مستشفيات جامعة عين شمس في تحقيق أعلى معدلات القضاء على قوائم الانتظار حيث تعمل مستشفيات جامعة عين شمس وفق خطة شاملة طويلة الأجل ، لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية ، وقد سبقت افتتاحات اليوم مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي و مستشفى الدمرداش.

و أوضح الدكتور على الأنور مدير المستشفى التخصصى، إن جناح العمليات الكبرى بمستشفى عين شمس التخصصي استغرقت أعمال تطويره 12شهراً، مؤكداً أنه بعد هذه التطويرات أصبحت مستشفى جامعة عين شمس التخصصي و من خلال جناح العمليات الكبرى، لديها كافة الإمكانيات المؤهلة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، فضلاً عن عمليات القلب المفتوح و المخ و الأعصاب و غيرها من الجراحات الدقيقة، و المتقدمة، لتصبح بذلك مستشفيات جامعة عين شمس واحدة من كبريات المستشفيات الحكومية الجامعية القادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، و بما يسمح باستمرار تميز كفاءة منظومة الخدمة الصحية في مصر و التي تعد واحدة من أولويات رؤية مصر 2030 ، بجانب ما لدينا من 18 غرفة عمليات، و 150سرير رعاية و 1000 سرير للمرضى، مؤكدا أنه لا زيادة في رسوم الخدمة الطبية بعد التطويرات، حيث أن مستشفى عين شمس التخصصي هي واحدة من المستشفيات التخصصية الجامعية غير الهادفة للربح، و تقدم الخدمة الصحية للمريض متوسط الدخل بتكلفة عادلة، جنباً إلى جنب مع مستشفى الدمرداش الجامعي التي تقدم خدماتها بالمجان

حضر الافتتاح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر عميد كلية طب عين شمس.