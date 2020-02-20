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وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مجمع المحاكم والشهر العقارى ..صور

الخميس، 20 فبراير 2020 02:07 م
وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مجمع المحاكم والشهر العقارى ..صور وزير العدل
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

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تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل والمستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار عمر بكر، رئيس المحكمة الاقتصادية والمستشار محمد منير، رئيس محكمة الاستئناف الابتدائية وجمع كبير من قيادات وزارة العدل ورؤساء المحاكم والقضاه والمستشارين، مجمع محاكم الإسماعيلية ومحكمة الاستئناف والشهر العقارى، كما تم الاجتماع بالقضاة ورؤساء المحاكم والمستشارين.

كما حرص وزير العدل على الالتقاء بالمواطنيين بمقر الشهر العقارى ومتابعة سير وانتظام العمل داخل مجمع المحاكم بشكل عام والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنيين وخلال الزيارة تم تبادل الدرع التذكارية.  

وكان وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية، ومرافقهم افتتحوا مقر المحكمة الاقتصادية الجديدة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث بالإسماعيلية، وذلك بعد أن تم نقلها من مقرها المؤقت ببورسعيد إلى مقرها الدائم بالإسماعيلية بموجب القرار رقم 944 لسنة 2020 بتاريخ 6 فبراير الجارى واعتبارًا من 13 من نفس الشهر الجارى وأقيمت على مساحة إجمالية قدرها 2000 مترًا مربعًا ومكونة من ثلاث طوابق وتخدم 5 محافظات تشمل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية التى تم افتتاحها هى التاسعة على مستوى محافظات الجمهورية بعد ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته، فى كل من القاهرة والأسكندرية وبنى سويف والمنصورة وطنطا وبورسعيد وأسيوط وقنا.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أستقبل وزير العدل ومرافقوه من قيادات الوزارة لدى وصوله إلى مقر ديوان عام المحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ثم قاما بجولتهما الميدانية للافتتاح.

جانب من الافتتاح (1)

 

 

جانب من الافتتاح (2)

جانب من الافتتاح (3)

جانب من الافتتاح (4)

جانب من الافتتاح (5)

جانب من الافتتاح (6)

جانب من الافتتاح (7)

جانب من الافتتاح (8)

جانب من الافتتاح (9)
 
جانب من الافتتاح (10)
 
جانب من الافتتاح (11)
 
جانب من الافتتاح (12)
 
جانب من الافتتاح (13)

 


وزير العدل

المستشار عمر مروان

اللواء شريف بشاره

محافظ الاسماعيليه

المحكمة الاقتصاديه بالإسماعيلية

محكمه استئناف الاسماعيلية

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