وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مجمع المحاكم والشهر العقارى ..صور

كما حرص وزير العدل على الالتقاء بالمواطنيين بمقر الشهر العقارى ومتابعة سير وانتظام العمل داخل مجمع المحاكم بشكل عام والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنيين وخلال الزيارة تم تبادل الدرع التذكارية.

وكان وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية، ومرافقهم افتتحوا مقر المحكمة الاقتصادية الجديدة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث بالإسماعيلية، وذلك بعد أن تم نقلها من مقرها المؤقت ببورسعيد إلى مقرها الدائم بالإسماعيلية بموجب القرار رقم 944 لسنة 2020 بتاريخ 6 فبراير الجارى واعتبارًا من 13 من نفس الشهر الجارى وأقيمت على مساحة إجمالية قدرها 2000 مترًا مربعًا ومكونة من ثلاث طوابق وتخدم 5 محافظات تشمل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية التى تم افتتاحها هى التاسعة على مستوى محافظات الجمهورية بعد ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته، فى كل من القاهرة والأسكندرية وبنى سويف والمنصورة وطنطا وبورسعيد وأسيوط وقنا.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أستقبل وزير العدل ومرافقوه من قيادات الوزارة لدى وصوله إلى مقر ديوان عام المحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ثم قاما بجولتهما الميدانية للافتتاح.