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وزير الزراعة: زيادة التبادل التجارى فى مجال الزراعة مع بيلاروسيا

الخميس، 20 فبراير 2020 04:07 م
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجارى فى مجال الزراعة مع بيلاروسيا وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى
كتب عز النوبى

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة 
وفي بداية المباحثات رحب وزير الزراعة بوفد جمهورية بيلاروسيا،كما اعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في كافة المجالات ذات الصلة بالمنظومة الزراعية. 
 
وقد جاء اللقاء تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي بضرورة التنسيق والإسراع باتخاذ خطوات فعاله وسريعه لرفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين.
 
الوزيران استعرضا الفرص المتاحة للتعاون في كافة المجالات الزراعية وخاصة الصوب الزراعية والانتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين إضافة إلى تبادل الخبرات في إنتاج التقاوي والتعليم الزراعى.
 
القصير شدد على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات البيلاروسية وأكد أن مصر هي بوابة الدخول للاسواق الافريقية 
 
وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا أشاد بحسن الاستقبال والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين حاليا وأكد على رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية وبخاصة الثوم والموالح والبطاطس واستعدادها للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في كافة المجالات الزراعية
كما اعرب اناتولي عن اهتمام بلاده بفتح فرص تسويقية لمعدات تشغيل مزارع الماشية المصرية 
وفي نهاية اللقاء أتفق الجانبين على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع آليات لتحويل ماتم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية والعمل على متابعة تنفيذها لضمان استدامة التعاون في المجال الزراعي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.
حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة في البلدين.
 
وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (1)
وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (1)

 

وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (2)
وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (2)

 

 

وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (3)
وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (3)

 

 

وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (4)
وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (4)

 

 

وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (5)
وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (5)

 

 

وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (6)
وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (6)

 

 

وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (7)
وزير الزراعة يلتقى نظيره البيلاروسى (7)

 


 


 


الصادرات الزراعية

الماشية المصرية

الانتاج الزراعى

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