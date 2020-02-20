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وزير الرياضة: صلاح كيان اقتصادى مثل رونالدو وميسى.. وسأتدخل لمشاركته بالأولمبياد

الخميس، 20 فبراير 2020 12:35 ص
وزير الرياضة: صلاح كيان اقتصادى مثل رونالدو وميسى.. وسأتدخل لمشاركته بالأولمبياد محمد صلاح
كتب _ عمر مراد

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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أصبح كيان اقتصادي كبير لمصر لما يقدمه في ملاعب أوروبا وظهور اسمه بشكل مميز .

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات تلفزيوينة أننا نتعامل مع محمد صلاح معاملة خاصة جدا مثل تعامل الارجنتين مع ميسي والبرتغال مع رونالدو ، كونه لاعب مؤثر في المنتخب المصري وقدم الكثير والكثير لصالح الكرة المصرية خلال الفترة الاخيرة  وأن  محمد صلاح أصبح قيمة كبيرة للمصريين خاصة بعد وصوله للعالميه خلال السنوات الماضية ومنافسته على أفضل لاعب في العالم بجانب ميسي ورونالدو .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه سيتدخل لانضمام محمد صلاح للمنتخب الاوليمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 الصيف القادم وأن محمد صلاح لاعب ذو قيمة كبيرة وتواجده مع المنتخب في دورة الأولمبياد أمر ضروري جدا وساتدخل في تلك الموضوع خلال الايام القادمة لحسم الامر نهائيا .

وتابع أشرف صبحى أن زيارتي لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كانت واجبة كونه قيمة كبيرة في الساحة الرياضية وأيضا لانهاء أزمة مُلحة في وقتها، مشيرا إلى أن مصر قادرة على استضافة اي حدث في اي وقت وأن استضافة بطولة الأمم الأفريقية للمنتخب الاول والاوليمبي خير دليل على هذا الحدث الكبير  وخروجه بشكل مميز أثار انتباه الجميع  لما قدمناه من أسلوب راقي في التعامل مع الجماهير خارج وداخل الملعب وأن مصر قادرة على أستضافة اي حدث عالمي رياضي او غيره خلال السنوات القادمة  مؤكدا أن البلد تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المزيد من الانجازات العالميه.

 

 


محمد صلاح

أشرف صبحى

وزير الشباب والرياضة

اولمبياد طوكيو

المنتخب الاولمبى

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