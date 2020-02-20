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وزير الرى يبحث ما تم تنفيذه فى مشروعات الحماية من السيول

الخميس، 20 فبراير 2020 05:54 م
وزير الرى يبحث ما تم تنفيذه فى مشروعات الحماية من السيول جانب من اجتماع وزير الرى بالقيادات
كتبت أسماء نصار

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اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير،  المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي، لمتابعة آخر المستجدات في مجال تنفيذ مشروعات قطاع التوسع وخاصة مشروعات الحماية من أخطار السيول .

وأوضح آخر تقرير لقطاع التوسع الافقي والمشروعات أنه تم تنفيذ أعمال بقيمة 636.7 مليون جنيه للحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري  وحماية جسور الترع وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات .

أوضح المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بأن الوزارة -ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات – قامت بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 339.94 مليون جنيه منها عمليات إنشاء سد م1 وسد م 2 لحماية وادى دجلة - طرة – زهراء المعادى ، من أخطار السيول بمحافظة القاهرة   ، وكذلك عملية حماية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار  محافظة المنيا إلى جانب عملية حماية وادى الجير من أخطار السيول مركز البلينا بمحافظة سوهاج  ، فضلا عن عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف  بالجيزة ، وكذلك  عملية مصب مخر سيل وادى عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج  (– عبادى 2 أ – عبادى 2 ب – عبادى 2 ج – عبادى 2 د بمحافظة أسوان  ) .

أشار إبراهيم إلى قيام القطاع بتنفيذ أعمال إنشاء كباري بقيمة 86.676مليون جنيه وتشمل إنشاءكوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص ، وأيضاً عملية إنشاء كوبرى ك 62.255 على ترعة الاسماعلية ، إلى جانب عملية إنشاء كوبرى مشاه علوى أعلى السكة الحديد وترعه الابراهمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن محافظة بنى سويف ، وعملية إحلال وتجديد كوبرى السنترال ك 22.750 على بحر يوسف بمحافظة الفيوم ن وكذلك إنشاء موبرى سيارات علوى حمولة 70 طن أعلى الترعه السوهاجية مرورا بنفق منطقة الهويس كوبرى  ك 149 على ترعه نجع حمادى الغربية  )، و تأهيل ترع بقيمة 47.246 وتتضمن تأهيل ترعة تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة - تأهيل ترعة المنشأة بأماكن متفرقة.



أوضح رئيس القطاع بأن 2019 تضمن أيضاً  إنشاء أعمال طرق بقيمة51.6مليون جنية ، شملت أعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 ، وكذلك عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم  17.000 ، إضافة إلى عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) وأعمال آخرى بقيمة 111.232 مليون جنية .



 الجدير بالذكر ان قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالي 1.2مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 – 2020/2021.







 


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