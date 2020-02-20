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وزير الداخلية: تطوير أوجه التعاون مع أجهزة الشرطة بالدول العربية الشقيقة

الخميس، 20 فبراير 2020 11:01 ص
وزير الداخلية: تطوير أوجه التعاون مع أجهزة الشرطة بالدول العربية الشقيقة اللواء محمود توفيق يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم. 
 
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المشترك لمواجهة التحديات التى أفرزتها الظروف السياسية الراهنة، والتى أدت إلى إنتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة. 
 
ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الإرتقاء بالأداء الأمنى، وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع محيطها العربى .
 
اجتماع وزير الداخلية (1)
اجتماع وزير الداخلية (1)

اجتماع وزير الداخلية (2)
اجتماع وزير الداخلية (2)
 

وزير الداخلية

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