وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان قصر ثقافة توشكى بعد توقف 3 سنوات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم، الخميس، قصر ثقافة توشكى بعد عمليات إحلاله وتجديده وذلك بعد توقف ثلاث سنوات بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أكدت وزيرة الثقافة، أنه استمرارا وتواصل عملية إثراء البنية الثقافية فى مختلف ربوع مصر والتى تمثل روافدا للتنوير، مشيرة إلى دور القوى الناعمة فى بناء الانسان وتطوير المجتمع باعتبارها احد العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة ، مضيفة أن قصر ثقافة توشكى خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكرى والفنى إلى المناطقة الحدودية والأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أنه تم اعداد برنامج متنوع يضم مختلف ألوان الإبداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والأجيال الجديدة من أبناء الجنوب.

من جانبه قال أحمد عواض، إن قصر ثقافة توشكى يعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويعود تاريخه إلى عام 1964 وتوقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى ووجهت وزيرة الثقافة اثناء زيارتها فى العام الماضى بسرعة انهاء اعمال إحلال وتجديده واستغلال كامل مساحة الارض المخصصة له والتى وصلت إلى 1245 متر مربع ويتكون من طابقين ومسرح بمسطح 180 متر مربع ويضم الدور الأرضى مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا معلومات، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية إلى جانب غرف الفنانين والادارين اما الدور الأول يشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الاسقاط بالاضافة إلى خدمات لذوى القدرات الخاصة.

يعد قصر ثقافة توشكى خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكري والفني إلى المنطقة الحدودية والأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أنه تم إعداد برنامج متنوع يضم مختلف ألوان الإبداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والأجيال الجديدة من أبناء الجنوب.