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واشنطن تدعو موسكو لوقف هجماتها الإليكترونية ضد جورجيا وسائر الدول

الخميس، 20 فبراير 2020 08:04 م
واشنطن تدعو موسكو لوقف هجماتها الإليكترونية ضد جورجيا وسائر الدول مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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دعت الولايات المتحدة روسيا إلى وقف هجماتها الإليكترونية ضد جورجيا وسائر الدول منددة بقيام موسكو بشن هجوم واسع النطاق على تلك الدولة قبل خمسة أشهر.

وأشار مايك بومبيو فى تصريح له اليوم إلى أن وحدات استخباراتية تقنية تابعة للحكومة الروسية كانت قد نفذت هجوما إلكترونيا ضد جورجيا يوم 28 أكتوبر الماضى، أحدث فوضى واسعة النطاق بها وأضر بالمواطنين وبعدة آلاف من المواقع الحكومية والخاصة كما عطل بث محطتين تلفزيونيتين على الأقل بها.

وأوضح أن هذا يتنافى مع محاولات روسيا الزعم بأنها طرف مسئول فيما يخص الفضاء الإليكترونى بينما تنفذ عمليات متهورة ضد عدد من الدول تتسبب فى إثارة الانقسامات وزعزعة الاستقرار والمؤسسات الديمقراطية.

وأكد على أن استقرار الفضاء الإليكترونى يعتمد على السلوك المسئول للدول ، مشددا على أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولى لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز إطار لمسئولية الدول فى هذا المجال.

كما تعهد بدعم بلاده لجورجيا وشعبها فى تعزيز الأمن الإليكترونى ومواجهة الهجمات فى هذا المجال معربا عن استعداده تقديم المساعدات فى المجال التقنى وبناء القدرات لمساعدة المؤسسات العامة الجورجية وتحسين قدرتها على حماية نفسها من مثل تلك الأنشطة.

 


واشنطن

موسكو

هجمات الإليكترونية

جورجيا

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