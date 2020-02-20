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نقيب المعلمين: زيادت الميزة التأمينية وقيمة القرض الحسن من 5 لـ 15 ألف جنيه

الخميس، 20 فبراير 2020 06:58 م
نقيب المعلمين: زيادت الميزة التأمينية وقيمة القرض الحسن من 5 لـ 15 ألف جنيه خلف الزناتى
كتبت آية دعبس

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كرم خلف الزناتى ،  نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، 40 معلما مثاليا بمقر النقابة الفرعية بالإسماعيلية، بحضور الدكتور سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،  وخالد عبد الخالق رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالاسماعيلية، وعدد كبير من القيادات الشعبية والنقابية وأسر المعلمين.
 
 
وأكد الزناتى، أن نقابة المعلمين ستظل هى بيت أصحاب الرسالة السامية ، فى تربية أبنائنا الطلبة والطالبات، ونحرص دائما على تكريم المعلم والسعى لتوفير امتيازات نقابية له فى إطار المتاح من موارد للنقابة مع تعظيم الاستفادة منها ، موضحا أن المعلم يظل المحور الرئيسى ويلعب دورا حاسما في تطوير التعليم ، لما له من تأثير مباشر على الطالب.
 
 
واستعرض الزناتى الانجازات التي قامت بها هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين و مجلس إدارة صندوق الزمالة  خلال الفترة الماضية ، حيث تم زيادت الميزة التأمينية من 15 ألف جنيه إلى 22770 جنيه ،وزيادة قيمة القرض الحسن من 5 إلى 15 ألف جنيه تسدد على 60 شهرا بدون فوائد ،بالإضافة إلى صرف ميزة تعويضية لورثة المعلم المتوفي بحادث قدرها 30 ألف جنيه مضافة إلى قيمة الميزة التأمينية ، كما تم استحداث ميزة جديدة بمبلغ 20 ألف جنيه تصرف لأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين أعضاء النقابة .
 
 
كما شهد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب حفل توزيع شهادات إتمام الدورة الثالثة فى إستراتيجيات الأمن القومي  والتي تم تنفيذها للمعلمين، ونظمتها أكاديمية ناصر العسكرية، خلال الفترة من 9-2-2020 الى 19-2-2020 طبقا للبروتوكول الموقع مع النقابة.
 
 
 
 
 

خلف الزناتى

اتحاد المعلمين العرب

القرض الحسن

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