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نقابة الأطباء: 3000 طبيب تحت سن الـ35 استقالوا من "الصحة" خلال 2018 /2019

الخميس، 20 فبراير 2020 11:15 ص
نقابة الأطباء: 3000 طبيب تحت سن الـ35 استقالوا من "الصحة" خلال 2018 /2019 نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعدت نقابة الأطباء، من خلال الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، والدكتور كريم مصباح مقرر الفرعيات بالنقابة العامه للأطباء، بيان إحصائي حول أعداد الأطباء المستقيلين خلال عامى 2018، و2019، وبيان لتصنيفاتها وأعمارهم طبقا للفئات العمرية .

 

وأوضحت الدراسة، أن حوالى 3000 طبيب مُستقيل تحت سن 35 عام خلال عام 2018-2019، وأن إجمالي من أُحيل الى التقاعد بالإضافة إلى عدد المُسجلين كطبيب حر أكبر من عدد من دخلوا الخدمة بحوالى 1500 طبيب، مشيرة إلى أنه بذلك قد انخفض عدد الأطباء بوزارة الصحة، خلال تلك الفترة، عن عام 2015 بحوالى 1500 طبيب تقريبا.

 

وأشارت الدراسة إلى أن عام الفراغ، وهو عام 2019، سجل أدنى عدد من الأطباء مُسجلين وأعلى مُعدل من الاستقالات.

 

ولفت الدكتور خالد أمين، أمين نقابة الأطباء الفرعية بالجيزة، استقالات الأطباء شهدت زيادة بشكل ملحوظ خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الاستقالات بين الفئة العمرية من 30 إلى 35 سنة هم الاكثر عددا فى الاستقالة، وهم الفئة الأكثر تدريبا، وحصولا على الدراسات العليا وفي أوج حاجة الوزارة لهم ولكن في الغالب في هذه الفئة تكون الاستقالات بحثًا عن توفير أجر عادل.

 

وتابع أمين: عدد الأطباء المستقيلين فى الفئة العمرية بين 50 و60 سنة في ازدياد، وهو عدد كبير ايضا وهو يعكس رغبة هؤلاء الاستشاريين والخبراء في تخصصاتهم في التخلص من العبء الوظيفي والروتين، أكثر من البحث عن المال، لافتا إلى أن أكثر المُستقيلين من أصحاب التخصصات المُلحة والحرجة من العناية والطوارىء وغيرها.

 

وقال: ربما يكون عدد قليل جدا منهم، قد استقال للتعيين بالجامعة أو للالتحاق بأكاديمية عسكرية، ولكنها تظل أيضا مؤشر على هروبهم من واقع وزارة الصحة، لواقع أفضل، واصفا الأطباء بالثروة القومية وتحتاج للحفاظ عليها.

 

 

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