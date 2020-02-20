نعش هدية على هيئة حافلة مدرسية لسائق قضى 55 عاما بمهنته بأمريكا

كتب محمد جمال

حصل جلين ديفيس، الذى يعتبر أفضل سائق معروف فى مدينة جراند ميدو بولاية مينيسوتا الأمريكية، على هدية "خاصة" قبل 5 سنوات من وفاته، ووفق ما ذكر موقع "سى إن إن" الأمريكية، فإن ديفيس كان يقود حافلة مدرسية لمدة 55 عاما، ويعرف باحترامه قانون السير وتعامله اللطيف مع الأطفال، مشيرا إلى أنه توفى قبل أيام.



نعش على هيئة حافلة مدرسية

وكان جلين سائق حافلة مدرسية خلال الفترة الممتدة من 1949 إلى 2005، كما لم يسبق له أن واجه أى حادثة سير، وأوضح المصدر أن صاحب مقبرة محلية أهدى، عام 2015، للسائق الشهير صندوق دفن يليق بسمعته الطيبة ووظيفته، ويظهر الصندوق مطليا باللون الأصفر مع خطوط سوداء، مما جعله يشبه شكل حافلة مدرسية، كما كتب عليه ترقيم الحافلة، التي كان يقودها ديفيس منذ 1949.