نائب محافظ الدقهلية: دراسة إقامة معارض دائمة للمنتجات الإندونيسية

فريق المحافظات

تفقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، اليوم يرافقه الدكتور عثمان شهاب ، المستشار الثقافي لسفارة جمهورية اندونيسيا في القاهرة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والوفد المرافق لهما معرض المشغولات اليدوية المقام بمكتبة مصر العامة بالمنصورة .

وأعرب الشيخ ، عن سعادته بمستوى المعروضات والأعمال اليدوية ، مشيرا الى أنه سيتم دراسة إقامة معارض دائمة لعرض المنتجات اليدوية المتميزة وضرورة تسويقها وفتح أسواق جديدة وخلق العديد من فرص العمل.

وألقي الشيخ ، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات بين مصر واندونيسيا مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية تربط البلدين على مر السنين وأن البلدين تربط بينهما مجالات ثقافية وتجارية واقتصادية مشتركة كثيرة.

وأكد نائب المحافظ على دعمه الكامل لمكتبة مصر العامة للاستمرار في أداء دورها التثقيفي والتنويري المتميز الذي لمسناه جميعا اليوم وحسن التنظيم والاستقبال موجها الشكر للدكتورة رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة على جهودها المتميزة.

وألقى أعضاء الوفد الاندونيسي ، كلمة عبروا فيها عن تقديرهم للاحتفال باليوم الثقافي المصري الاندونيسي، والذي يرسخ العلاقات بين البلدين ،موجهين الشكر لمحافظ الدقهلية، ونائب المحافظ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة،وادار اليوم الكاتب الصحفي حازم نصر مدير مكتب جريدة أخبار اليوم بالدقهلية،والقي العقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة كلمة أكد فيها على عمق العلاقات بين مصر واندونيسيا.

وفي ختام اليوم الثقافي تابع نائب المحافظ والوفد الاندونيسي العروض الفنية لفرقة الفنون الشعبية بمكتبة مصر العامة،يأتي ذلك في اطار اليوم الثقافي المصري الاندونيسي المقام بمكتبة مصر العامة بالمنصورة والذي تضمن معرض المشغولات اليدوية وعروض فنية مصرية واندونيسية .