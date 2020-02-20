موسكو تنفى اتهامات جورجيا بـ "قرصنة" مؤسساتها

موسكو أ ش أ

نفت وزارة الخارجية الروسية، اتهامات وجهتها جورجيا إلى روسيا بتنفيذ هجمات إلكترونية ضدها فى العام الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس - "لم ولا تنوى روسيا إطلاقا التدخل فى شؤون جورجيا الداخلية بأى شكل كان، ونترك هذه التعليقات لضمير المسئولين الجورجيين الذين أدلوا بها".

واتهم المتحدث باسم الخارجية الجورجية، فى وقت سابق روسيا، بالضلوع فى تنظيم وإجراء أعمال قرصنة إلكترونية، خلال العام الماضي، استهدفت مواقع إدارة رئيس الدولة والأجهزة القضائية والبلديات ومؤسسات حكومية وتجارية وإعلامية.