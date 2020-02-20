موجز أخبار مصر.. تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

نشر "اليوم السابع" العديد من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرار شركة مصر للطيران، بتشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، اعتبارا من 27 فبراير الجارى، وذلك نظراً لوجود طلب للسفر فى الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

قررت شركه مصر للطيران، تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، اعتبارا من 27 فبراير الجارى، وذلك نظراً لوجود طلب للسفر فى الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية .

وأكدت الشركة فى بيان صحفى، صباح اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تكون الرحلات بخط سير القاهرة إلى بكين جوانزو، والعودة من جوانزو و بكين إلى القاهرة، حيث سيتم دراسة الموقف أولا بأول لإتخاذ مايلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقاً للطلب.

مدعى عام سويسرا يوجه اتهامات لناصر الخليفى رئيس مجموعة بى.إن الإعلامية

قال المدعى العام فى سويسرا، إنه وجه اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، موضحا أنه وجه اتهامات إلى ناصر الخليفى رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية، مضيفا أن الاتهامات تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات منها كأس العالم وكأس القارات.

وكانت المعارضة القطرية، سلطت الضوء على قضية الفساد الشهيرة المتورط فيها ناصر الخليفى، مدير شبكة "بين سبورت" القطرية، ورئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، مؤكدة أنها أسوأ فضيحة في تاريخ كرة القدم.

تعيين مدير جديد لمدرسة الفاروق بالمنوفية صاحبة واقعة "فيديو الراقصة"

شهدت مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صاحبة واقعة مشاهدة فيديو لراقصة على السبورة الذكية داخل أحد الفصول، تولى رضا فرحات قائما بأعمال مدير المدرسة، خلفا لهشام إمام مدير المدرسة، عقب صدور قرار باستبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين بناء على قرار الشحات السبكى مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وقام المدير والمعلمون الخمسة بالتوقيع داخل دفاتر الحضور بالإدارة التعليمية طبقا لقرار استبعادهم.

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تطعيم 16 مليون و694 ألف و238 طفلًا فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، وذلك من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان، لافتة إلى أن الحملة بدأت بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 16 فبراير وانتهت يوم الأربعاء 19 فبراير الجارى.

نائب رئيس البنك الدولي لليوم السابع: مصر أكبر عملائنا في المنطقة

تحدث نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، مختار ديوب، عن أن الافتقار إلى مقاربة شاملة لمواجهة سلامة الطرق تعتمد على دمج كافة مؤسسات الدولة، تعد من أكبر التحديات التي تقع عائقا أمام تحقيق تقدم في هذا الملف في عدد كبير من الدول، كما صرح بأن البنك الدولي لديه محفظة مهمة للطاقة والنقل في مصر، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد في السويد.

بسام راضى: الرئيس يصطحب نظيره البيلاروسى بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصطحب صباح اليوم الخميس، الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو فى جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل مدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح والحى الحكومى ومجلسى النواب والوزراء.

السيسى يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دينار كويتى لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والاجتماعي للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء "مرحلة ثانية" بمبلغ 40 مليون دينار كويتى والموقعة بتاريخ 2018/8/8.

سوبر الأهلى والزمالك.. فتح أبواب استاد محمد بن زايد 4 عصرا وإغلاقها 9مساء

قررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.