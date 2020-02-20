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منفذ الهجوم على مقهيين بألمانيا اعترف بمسئوليته عن الحادث برسالة مكتوبة

الخميس، 20 فبراير 2020 10:14 ص
منفذ الهجوم على مقهيين بألمانيا اعترف بمسئوليته عن الحادث برسالة مكتوبة موقع الحادث
وكالات الأنباء

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قالت وسائل إعلام ألمانية إن منفذ الهجوم على المقهيين في جنوب غربي ألمانيا، الذي خلف 9 قتلى على الأقل، ترك تسجيل فيديو ورسالة اعتراف بمسئوليته عن الهجوم. وبحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية فإن دوافع ارتكاب الجريمة لا تزال غير معلومة.

وحسب قناة روسيا اليوم، ترجح الشرطة أن شخصا واحدا قد نفذ الهجوم على المقهيين لتدخين النارجيلة (الشيشة)، وانتحر في وقت لاحق في منزله، حيث تم العثور على جثته هناك، وهو ألماني الجنسية، وقد قامت الشرطة باعتقال والده للتحقيق معه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على ذخيرة في سيارة منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه حصل في وقت سابق على رخصة سلاح صيد.

وكانت قد ذكرت الشرطة الألمانية، أنه جرى العثور على المشتبه به فى إطلاق النار قرب فرانكفورت ميتا فى منزله، بالإضافة إلى جثة أخرى، وقالت إن ثمانية أشخاص قتلوا أمس الأربعاء، فى واقعتى إطلاق نار فى مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، وإن قوات خاصة تلاحق المسلحين الذين لاذوا بالفرار فى سيارة.

وأغلقت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح شارعين في مدينة هاناو حيث هرعت سيارات الإسعاف، وحلقت طائرة هليكوبتر للشرطة فوق المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة فرانكفورت وهي مركز مالي.


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هجوم

شرطة المانيا

تسجيل فيديو

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