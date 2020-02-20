مقتل شاب أمام والديه بمنزله على يد جاره فى الدقهلية

فريق المحافظات

لقى شاب بقرية دموه التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، مصرعه بعد طعنة نافذة بسلاح أبيض داخل منزله على يد جاره بسبب خلافات ومشاجرة بين المجنى عليه ونجله.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من نقطة مستشفى دكرنس العام، بوصول السيد محمد إسماعيل، 17 سنة، جثة هامدة نتيجة بطعنة نافذة.

وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم، رئيس مباحث مركز دكرنس إلي قرية دموه، وبسؤال شهود العيان أكدوا بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وابن جارهم، واستمرت المشاجرة دون أن يتدخل أحد لإيقاف المشاجرة بينهما، واستمرت حتى أصيب نجل المتهم، كما أشارت الشهود إلى أنه تتبع المتهم جارهم، حتى قام بطعنه داخل منزله، وأمام والديه.

وكشفت التحريات مصرع السيد محمد إسماعيل 17 سنة، داخل بيته متأثرا بطعنة من أحد الجيران الذى دخل عليه منزله وطعنه، ثم فر هاربا.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان تاجر اقمشة بمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية قد لقى مصرعه من إثر نشوب مشاجرة مع أصحاب العقار المؤجر فية بسبب تأخره فى دفع الإيجار.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز منية النصر تفيد وصول محمد حسن عبد العال محمد عبد العال 45 سنة من قرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر جثة هامدة إلى مستشفي منية النصر، إثر اعتداء من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ بقيادة العميد المهدى محمد، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين، قام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (سكين) مما أدى لوفاته في الحال، وبسؤال شهود عيان بالواقعة، أكدوا أن المجنى عليه لديه محل إيجار لبيع الأقمشة بشارع المهندس بمنية النصر فى ملك المتهمين، حيث أن المجني عليه متأخر فى دفع الإيجار لمدة ثلاثة شهور، فنشبت مشادة بين المجنى عليه والمتهمين حال قيامهم بالمطالبة بدفع الإيجار المتأخر فتطورات المشاهدة إلى اشتباكات قام على إثره أحد الأشقاء الثلاثة بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض.