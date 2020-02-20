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مصر تدين الهجوم الإرهابى على مقهيين بمدينة "هاناو" الألمانية

الخميس، 20 فبراير 2020 05:26 م
مصر تدين الهجوم الإرهابى على مقهيين بمدينة "هاناو" الألمانية المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب: أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأشد العبارات حادث إطلاق النار الإرهابى على مقهيين بمدينة "هانأو" الألمانية، مما أسفر عن وفاة عددٍ من الأشخاص.

وأعربت مصر عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب دولة ألمانيا الصديقة فى مواجهة كافة أشكال العنف والعنصرية والتطرف. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولى لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب الذى لا دين له، والتصدى لمثل تلك الأعمال الخسيسة التى تستهدف أمن واستقرار الشعوب حول العالم.

 

 

 


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