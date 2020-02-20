مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

لقي شخص مسن، مصرعه، فيما أصيب 3 من أفراد أسرته بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، فجر اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة ملاكى من أعلى كوبرى "سيراميكا" بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري "سيراميكا" بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع قائدها، وهو مُسن فى العقد السادس من العمر، وإصابة 3 من أفراد أسرته بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، تلقت بلاغا بوقوع حادث أسفر كوبري بردين العلوي دائرة مركز شرطة الزقازيق، وأنتقل العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، والمقدم أحمد متولي، رئيس مباحث مركز الزقازيق إلي موقع البلاغ، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق نتيجة إختلال عجلة القيادة، فيما وتوجهت قوة من إدارة مرور الشرقية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وفي سياق متصل، تلقي العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، إخطار يفيد وقوع حادث تصادم بموقف النقل، بين سيارة ودراجة بخارية دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن وتم نقله لمستشفي بلبيس العام لتلقي العلاج.