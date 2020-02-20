مسئول أفغانى: مقتل 111 مدنيا وإصابة 128 جراء انفجار عبوات ناسفة عام 2019

وأوضح صادق -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في إقليم "بادجيس" فيما أصيب 9 آخرون، وفي إقليم "فرح" لقي 42 شخصًا مصرعهم فيما أُصيب 54 آخرون، بينما قُتل 22 شخصًا في إقليم "غور" وأُصيب 16 آخرون، ذلك في الوقت الذي لقي فيه 42 شخصًا مصرعهم في إقليم "هيرات" فيما أُصيب نحو 49 آخرين.

وأضاف صادق أنه تم تطهير 80% من المناطق المهددة، إلا أنه لا تزال هناك 20% توجد بها ألغام ومواد متفجرة أخرى.

من جانب أخر بحث المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان، زلماي خليل زاد، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، الاتفاق الأمريكي مع حركة (طالبان) والمتعلق بخفض العنف لمدة أسبوع.