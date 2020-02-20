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مرور الشرقية يتحفظ على سائق لقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات

الخميس، 20 فبراير 2020 03:12 م
مرور الشرقية يتحفظ على سائق لقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات حمله مروريه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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شنت إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية مكبرة، على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدرات، وتم فحص 20 حالة تبين قيام سائق بتعاطى المخدرات، أثناء فحصه بدائرة مركز كفر صقر، وتم التحفظ عليه كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.

وقامت الحملات التى أشرف عليها العميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب عمرو الكاشف، الضابط بالإدارة، بتوجيه من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية لـ20 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعى "وجيه م إ" 54 سنة مقيم كفر صقر، وتم ضبطه بدائرة كفر صقر وتحرر له المحضر رقم 6596 جنح مركز كفر صقر لسنة 2020، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون المرور الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

وفى سياق متصل، وقع حادث تصادم صباحا، أسفر عن إصابة شخصين، حيث لقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث ناحية الطريق الإقليمي، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وبالفحص تبين إصابة " أحمد ع ع" 35 سنة مقيم تل حوين بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و" لطفى ر م" 43 سنة مقيم تل حوين مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وقامت الأجهزة الأمنية وضباط المرور برفع أثار الحادث من على جانبى الطريق وتسير الحركة المرورية أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.


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