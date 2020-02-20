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"مرفق الكهرباء" يشارك فى مبادرة جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين

الخميس، 20 فبراير 2020 05:05 م
"مرفق الكهرباء" يشارك فى مبادرة جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مشاركته فى مبادرة "حل شكاوى المواطنين" التى أطلقها جهاز حماية المستهلك ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل و حتى الخميس 27 فبراير بمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية بمبنى b115.

ومن المقرر أن يتواجد عدد من ممثلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بمرفق الكهرباء، و حل شكاوى المواطنين من خلال التواصل مع شركات توزيع الكهرباء.


وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك شارك منذ عدة أسابيع فى  مبادرة اليوم المفتوح، لحل شكاوى المواطنين بحديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومحافظة كفر الشيخ ومسئولي شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء – قطاع كفر الشيخ ، و تلقى الجهاز 7 شكاوى وبعض الاستفسارات خاصة بالكهرباء، تم الرد عليها وجاري الفحص وحل الشكاوى التي قدمت من المواطنين عن طريق الجهاز.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء  ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
او على  الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
او  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلي 154).

 

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الدفاية الكهربائية

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