محافظ قنا يعلن استعادة 42 ألف متر مربع من أراضى أملاك الدولة بمدينة قنا

قنا- فريق المحافظات

صرح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 42 ألف متر مربع.

واكد محافظ قنا على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضى املاك الدولة التى لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأى طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضى الدولة وغير راغبون فى تنفيذ القانون وكذلك الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة.

على جانب آخر، صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انه تم تطعيم 579 ألف و 188 طفل ضد مرض شلل الأطفال خلال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 أعوام والتى نُفذت على مدار 4ايام متتالية فى الفترة من الأحد الى الأربعاء 16 : 19فبراير الجارى، مشيرا إلى أن الحملة نجحت فى تخطى المستهدف بنسبة تغطية وصلت الى 101.9% حيث كان المستهدف تطعيمهم 568الف و 460طفل .

من جانبه اوضح الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا أن التطعيم تم من خلال 1518 فريق عمل ما بين فِرق متحركة لتطعيم الاطفال بالمنازل وفِرق ثابتة فى المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة مضيفا أنه تم تطعيم 14 طفل من غير المصريين المقيمين على أرض مصر مجانا خلال الحملة أسوة بالمصريين فى إطار إتاحة الخدمات الطبية والوقائية لضيوف مصر طبقا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .

وأكد الخطيب على انه رغم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004 وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 إلا ان وزارة الصحة والسكان تحرص على تنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.



