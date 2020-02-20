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محافظ دمياط: فحص 2700 حالة خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية بقرية الرياض

الخميس، 20 فبراير 2020 07:10 م
محافظ دمياط: فحص 2700 حالة خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية بقرية الرياض القافلة الطبية
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2700 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية التي نظمتها مديرية الصحة بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك فى ضوء المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية " حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وفى سياق متصل، أضافت المحافظ أنه تم خلال تلك القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تحويل عدد 44 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 12 حالة أخرى فضلاً عن إجراء الفحوصات الطبية لعدد من المواطنين وذلك للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

وتوجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على دعمها المستمر لهذه القوافل لتغطى كل القرى بالمحافظة وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لأبنائها.

وأكدت محافظ دمياط أنه تم فحص 132 مواطنا مجانًا خلال فعاليات القافلة الطبية التى نظمتها جامعة حورس للكشف عن مرضى الأسنان بقرية الإبراهيمية القبلية والقرى المجاورة لها فى السادس من فبراير الجارى

وأضافت المحافظ إلى أنه تم أيضاً خلال تلك القافلة توزيع عينات من الأدوية الطبية على المرضى ممن يعانون من شكاوى مختلفة بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج بالجامعة مجاناً.

وفى سياق متصل أثنت محافظ دمياط على جهود الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور أكرم العوضى رئيس الجامعة لخدمة أبناء المحافظة .


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