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محافظ المنوفية يلتقى بمنسقى مبادرة "الحد من انتشار العدوى"

الخميس، 20 فبراير 2020 04:58 م
محافظ المنوفية يلتقى بمنسقى مبادرة "الحد من انتشار العدوى" اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني ومصطفي جمال مدير إدارة المبادرات بوزارة الصحة والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،حيث تناول اللقاء أهم الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوي الفيروسات الكبدية بنطاق المحافظة.

وأشارت الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني إلى قيام الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" بالمرور علي صالونات التجميل والنوادي الصحية بالمحافظة وذلك لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء علي بؤر العدوي، مضيفة أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تحت شعار"احم نفسك وأسرتك من نقل العدوي بالفيروسات الكبدية " من خلال إتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوي ، لمنع إضافة مصابين جدد وإعادة الإصابة لمن تم علاجهم خاصة في الأماكن المرتفعة الخطورة في نقل العدوي مثل "صالونات الحلاقة، والكوافيرات، والنوادي الصحية.

وأضاف مصطفي جمال مدير إدارة المبادرات بوزارة الصحة أن المبادرة تنظم ورش عمل لتثقيف المهنيين بصالونات التجميل لعدم نقل العدوي من خلال مرور فرق من المثقفين الصحيين علي تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة والتي قد تؤدي إلي انتشار الفيروسات ، والالتزام باستخدام الأدوات الشخصية للحلاقة ذات الاستخدام الواحد وضرورة التخلص منها داخل صندوق آمن وكذا ضرورة وضع بوسترات توعية تتضمن التعليمات الواجب إتباعها للحد من إنتقال العدوي.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أهمية تنفيذ المبادرة للحد من إنتشار الأمراض المعدية ، لافتاً أن الدولة المصرية تضع لملف الصحة أهمية خاصة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم لنجاح المبادرة وتنفيذها بما يساهم في توعية المواطنين والحفاظ عليهم من الأمراض المعدية أو المزمنة .

 

 

 


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