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محافظ أسيوط يوقع بروتوكول مع "الاتصالات" لتنفيذ مشروع التحول الرقمى

الخميس، 20 فبراير 2020 04:58 م
محافظ أسيوط يوقع بروتوكول مع "الاتصالات" لتنفيذ مشروع التحول الرقمى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط/ضحا صالح

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وقع اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات يمثلها المهندس عبد الستار الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات للبدء في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات ضمن مشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة.

شهد توقيع البرتوكول المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والمهندس عرفة الحوفي رئيس قطاعات مناطق قبلي ومدن القناة والمهندس فتحي محمد رئيس قطاع مناطق وسط الصعيد والمهندس مصطفى محمد رئيس قطاع تنفيذ مشروعات الشبكات والمهندسة نجلاء الشناوي مدير عام الدعم الفني لقطاعات قبلي ومدن القناة والمهندس أحمد فتحي مدير عام تنفيذ مشروعات الشبكات قبلي والمهندس هاني ثروت مدير عام منطقة أسيوط والمهندس محمود أحمدحسن مدير عام منطقة سوهاج والمهندس وائل حفظي مدير عام منطقة الوادي الجديد ورؤساء مراكز ومدن محافظة أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن البرتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الخطة الاستراتيجية وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة وفقًا لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في كل القطاعات الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ووجه المحافظ ، بتقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع مؤكدًا أهمية منظومة التحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات الحكومية وربط مراكز المحافظة بالديوان العام والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وأكد المهندس عبدالستار الشيخ ، نائب شئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات أن المشروع القومي للتحول الرقمي سيحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات وتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين لافتًا أن محافظة أسيوط هي أخر محافظة يتم توقيع البروتوكول معها لتنفيذ مشروع التحول الرقمي مشيدًا بالدعم الكبير من قبل محافظة أسيوط لمشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة من خلال توجيهاته بتذليل كافة العقبات أمام المشروع.

 

 

 


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