ما سبب نوبات الألم المفاجئ وإلى أى مرض قد تشير؟

كتبت فاطمة خليل

الألم المفاجئ قد يحدث بسبب مرض مزمن مثل التهاب المفاصل أو السرطان، وحتى لو كنت تتناول دواء لتخفيف الألم، يستمر الشعور بهذا الألم، وفي بعض الأحيان يكون للألم المفاجئ حافز واضح، على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في معصميك وكنت تلعب التنس، فيمكن لصدمة من مضرب التنس أن تتسبب في مزيد من الألم، وفقاً لموقع " healthline".

وفى حالات أخرى لا يمكن التنبؤ بنوبات الألم المفاجئ، حيث قد تأتي دون سابق إنذار، ويعاني الأشخاص المصابون بالسرطان أحيانًا من فترات الألم أثناء تناولهم مسكنات الألم.

ويعاني حوالي 86 % من الأميركيين الذين يعانون من حالات الألم المزمن من نوبات من الألم الخارق، هذه الحلقات تأتي فجأة ، وعادة ما تستمر حوالي 30 دقيقة، وقد يصاب بالألم فقط في بعض الأحيان، أو في كثير من الأحيان 4 مرات في اليوم.

يمكن إدارة الألم الخارق عن طريق تغيير الأدوية الخاصة بك، وتجنب محفزات الألم، ومحاولة تقنيات تخفيف الألم البديلة.



الألم

أسباب نوبات الألم المفاجئ



الألم المفاجئ يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من حالات الألم المزمن، إنه شائع لدى الأشخاص المصابين بالسرطان، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا عند المصابين بـ:

-التهاب المفاصل.

-فيبروميالجيا.

-ألم في الظهر.

-التصلب المتعدد.

ونوبات الألم المفاجئ غالباً ما تبدأ بشكل غير متوقع، يمكن أن يحدث الألم بسبب شيء يبدو غير ضار مثل السعال أو العطس.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى للألم المفاجئ ما يلي:

-ضغط عصبى

-مرض ما.

-المشي وغيرها من أشكال الرياضة.

-في بعض الأحيان ، يمكن أن تصاب بألم كبير إذا أصبحت متسامحًا مع أدوية الألم التي تتناولها، يعني التسامح أنك بحاجة إلى تناول جرعة أعلى بشكل متزايد من الدواء يمكنك أيضًا أن تشعر بألم كبير إذا بدأت آثار دواء الألم في التلاشي قبل أن يحين الوقت للجرعة التالية.