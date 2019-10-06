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ماهو مرض الفيبروماليجيا وما علاقته بمخك وعضلات جسمك

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:30 م
ماهو مرض الفيبروماليجيا وما علاقته بمخك وعضلات جسمك المخ-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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آلام العضلات هي واحدة من الأعراض الرئيسية للفيبروميالجيا، وهو اضطراب يصيب العضلات ويسبب أعراض أخرى مثل: التعب وعدم القدرة على التركيز والانتباه، وهذا المرض من الأمراض التى حيرت العلماء، لعدم معرفة السبب الحقيقى للفيبروماليجيا، ولكن وجد الباحثون أدلة تشير لوجود سبب محتمل لهذا المرض وهو التهاب العصب أو التهاب فى الدماغ يؤثر على مستقبلات الألم لتنقل هذا الألم لكل الجسم، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".
 
 
 
وقال أحد أطباء عيادة كلايفند كلينيك الأمريكية:"ما زلنا لا نفهم تمامًا ما الذي يسبب فيبروميالجيا، لكن فحوصات الدماغ للمرضى الذين يعانون منها تظهر وجود التهاب فى الأعصاب ومستقبلات الألم فى المخ.
 
وبحث العلماء عن أدلة على وجود التهاب في العضلات المؤلمة للأشخاص المصابين بالمرض ولكنهم لم يجدوا أنها السبب وأن المشكلة تكمن في أنظمة معالجة الألم داخل الدماغ.
 
يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من تشخيص الألم العضلي الليفي لديهم نظام لاستشعار الألم يكون عديم الأثر، لديهم رد فعل أكبر من الطبيعي على الأحاسيس المؤلمة. وغالبًا ما يشعرون بالألم استجابةً للأحاسيس (مثل الحرارة أو البرد) التي لا يجدها الآخرون مؤلمة على الإطلاق.
 
 
استخدم العلماء فحوصات PET لدراسة أدمغة الأشخاص الذين يعانون من فيبروميالجيا، ووجدوا التهابًا عصبيًا واسع النطاق عبر أدمغتهم. 
 
اختبر باحثون آخرون السائل الفقري للأشخاص الذين يعانون من فيبروميالجيا واكتشفوا بروتينات مرتبطة بالتهاب العصب
و"الأمر أكثر تعقيدًا من مجرد التهاب العصب وحده، ويبدو أن هناك أيضًا تغيير في حجم وشكل مناطق معينة من الدماغ، وقد وجد العلماء أن بعض مناطق الدماغ أصغر من المتوقع.
 
فيبروميالغيا مرض معقد وربما لا يوجد سبب واحد ومع ذلك ، يوافق معظم خبراء فيبروميالجيا على أن الالتهاب العصبي والتغيرات المرتبطة بالدماغ عوامل مهمة في المرض.
 
قد تشير نتائج الأبحاث الجديدة أيضًا إلى علاجات جديدة،  بعض الأشخاص المصابين بالفيبروميالجيا إن أعراضهم تتحسن بعد تناول الأدوية التي تستهدف الالتهاب العصبي.
 

المخ

الدماغ

الم

التهاب

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