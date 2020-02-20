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"لن أصافحك لانى أحبك" حملة إيرانية لمواجهة بفيروس كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 06:43 م
"لن أصافحك لانى أحبك" حملة إيرانية لمواجهة بفيروس كورونا كورونا
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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دشن نشطاء إيرانيون حملة "لن أصافحك لأني أحبك"، علي مواقع التواصل الإجتماعي تستهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن انتشر الذعر بين الإيرانيين عقب الإعلان عن وفاة حالتان بالفيروس القاتل، واصدرت وزارة الصحة الايرانية تعليمات بعدم التقبيل والمصافحة.  
 
وأعلنت إيران ، تعطيل جميع المدارس والجامعات، فى مدينة قم بإيران، خوفا من انتشار العدوى، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين أمس الأربعاء متأثرين بالمرض، وذكرت وكالة "إرنا"، أنه تم "تعطيل كافة المدارس والجامعات فى مدينة قم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. 

وفى وقت سابق، أعلن مساعد وزير الصحة الإيرانى، على رضا وهاب زادة، وفاة شخصين مسنين اثنين إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، فى مدينة قم، جنوب العاصمة طهران.

وقال زادة، فى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء "نؤكد وفاة شخصين إثر إصابتهما بفيروس كورونا فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران".

وكان رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة فى وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، قد أعلن عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا فى مدينة قم وسط إيران، حسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأكد جهانبور أنه "خلال اليومين الماضيين شاهدنا أفرادا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بـ"فيروس كورونا" فى مدينة قم، وبعدها تحركت الفرق الخاصة وفرق التدخل السريع إلى مدينة قم، ووفقاً للبروتوكول تم عزل الحالات المشكوك بأمرها وتم أخذ عينات منهم للتحليل، وأثبتت نتائج التحاليل أن حالتين من الحالات التى تم فحصها ثبتت إصابتهما بالفيروس.

يذكر أن الصين أعلنت اليوم الخميس، عن أقل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يناير، لأسباب ترجع فى جانب منها إلى تغيير فى معايير تشخيص المرض فى إقليم هوبى، مركز تفشي الفيروس.

 

 

 

 


ايران

فيرس كورونا

مدينة قم

تفشي كورونا

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