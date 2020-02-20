لجنة هندسية لمراجعة المطبات الصناعية والطرق العامة بمحافظة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة جميع المطبات الصناعية علي الطرق العامة وإزالة غير القانوني منها، وإنشاء ما يلزم حماية لأرواح المواطنين والحد من الحوادث والتنسيق مع إدارة المرور بهذا الشأن .

كما وجه المحافظ، أيضا بغلق جميع مزلقانات السكة الحديد غير القانونية والعشوائية بجميع مراكز ومدن المحافظة لأنها تمثل خطرا على حياه المواطنين.

كما شدد محافظ القليوبية، خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بسرعة التنسيق لعقد اجتماع بديوان عام المحافظة يشارك فيه رئيس شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي لمراجعة موقف جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على أسباب تأخيرها، وتذليل العقبات وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تسليم المشروعات.

ومن جانبه وجه المحافظ، رئيس فرع شركة المياه والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي بتجهيز تقارير بموقف كل مشروع ونسب التنفيذ والمعوقات لمناقشتها بالاجتماع لدفع الأعمال، حيث أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف البنية التحتية، لاسيما مشروعات المياه والصرف الصحي تفعيلا لمبادرة حياه كريمة لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، واللواء علاء عزمي نائبا عن مدير أمن القليوبية، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري المديريات بالمحافظة.