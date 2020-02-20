قوة أمنية تنقذ مواطنا "عربيا" من عصابة شرطة مزيفة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل القبض على 4 متهمين، متورطين في انتحال صفة رجال شرطة، للنصب على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية، وسرقته بالعجوزة، حيث استغاث الضحية بقوة أمنية وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص ("يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى، وتبين قيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه وادعائهم أنهم رجال شرطة، واصطحبوه لداخل السيارة، والاستيلاء منه على مبلغ 3 آلاف جنيه، وهاتفين محمول، و2 فيزا كارت، وجواز سفر، وحقيبة بها بعض الأوراق الشخصية.

تمكن رجال المباحث من ضبط السيارة ومستقليها وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط عاطل متهم بانتحال صفة ضابط شرطة وسرقة المواطنين في منطقة محرم بك في الإسكندرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، أفاد فيه بقيام أحد الأشخاص باستيقافه بالقرب من مسكنه منتحلاً صفة ضابط بإحدى الجهات الأمنية والتوجه صحبته لمسكنه وتفتيشه والاستيلاء منه على مشغولات ذهبية - 2 كارت "فيزا" بالرقم السرى الخاص بهما، وقيامه بسحب مبلغ 40 ألف جنيه منهما وهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عاطل ومقيم بمنطقة المنتزه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ 16 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات وأضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته هو المتبقى من المبلغ المستولى عليه، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وبتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى اعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بدوائر أقسام "سيدى جابر ، ثانٍ الرمل ، مينا البصل"، وتم بإرشاده ضبط بعض المشغولات الذهبية، وجهاز لوحى"تابلت"، و4 هواتف محمولة، و2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب، و4 شاشة عرض.