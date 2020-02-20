سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيروس كورونا يؤثر على نشاط الموانى الإسبانية بنسبة 30%

الخميس، 20 فبراير 2020 11:18 ص
فيروس كورونا يؤثر على نشاط الموانى الإسبانية بنسبة 30% أطباء يحاولون التصدى لفيروس كورونا فى الصين
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تؤثر أزمة فيروس كورونا الصينى بالفعل على مراكز الموانئ الإسبانية ، حيث يعانى وصول البضائع من انخفاض ملحوظ بسبب الشلل فى موانئ الدولة الآسيوية.

وقالت مصادر من هيئة الموانئ الإسبانية  "أنيسكو" إن "نشاط أكبر الموانئ الإسبانية انخفض بنسبة 30% بسبب الفيروس".

وشددت أنيسكو  على أنه  "فى الموانئ الإسبانية ، بدأ النظر إلى التأثير ، والذى يستمر منذ حوالى شهر ، وهناك توقعات أن تزداد العواقب فى الأسابيع المقبلة ، وحذرت من خسائر اقتصادية كبيرة فى المحطات، وكذلك عوامل أخرى فى سلسلة اللوجستيات، كما أشارت بالفعل إلى وجود انخفض فى عمال الرصيف، وانخفاض فى الحاويات"، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموانئ الإسبانية ، خاصة تلك الموجودة فى البحر الأبيض المتوسط ،تمكنت من إدارة 8.7 طن من منشأها أو مقصدها إلى الصين ، وفقًا لبيانات من موانئ الدولة التى جمعتها أنيسكو ، وفى عام 2019 ، كان هناك 9.1٪ من الواردات و 2.3٪ من إجمالى الصادرات الإسبانية مع الصين.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة تعد واحدة من الموانئ التى تتعامل مع الصين، حيث يتم تنفيذ 11 ٪ من صادراتها و 41.9 ٪ من الواردات مع الدولة الآسيوية ،وفقا لبيانات من هيئة الموانئ، ولكن  هذا دون الأخذ فى الاعتبار التحركات فى العبور من نقل البضائع التى تتوقف فى برشلونة، وفى ميناء الجزيرة الخضراء ، بلغت الواردات من الصين 34.48 ٪ من إجمالى العام الماضى ، فى حين بلغت الصادرات 7.29 ٪.

وحذرت شركات الشحن والتفريغ فى إسبانيا من أن "الأزمة البحرية" الناجمة عن فيروس كورونا "لا تقتصر على التدفقات التجارية المباشرة" مع الصين ، ولكنها تولد "إلغاء السفن واسعة النطاق فى الموانئ الإسبانية ، مما يقلل التجارة الخارجية مع البلدان الأخرى".

وتدرس بعض الشركات التوصل لطريقة آخرى توصل بها الملابس التى تنتجها الصين إلى متاجرها فى إسبانيا.


اسبانيا

فيروس كورونا

هيئة الموانئ

الموانئ الاسبانية

الصحة

اقتصاد اسبانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة