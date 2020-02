فيديو يكشف كيف أعادت شرطة دبى مجوهرات بـ20 مليون درهم × 48 ساعة

استطاعت شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة مجوهرات مسروقة بقيمة 20 مليون درهم خلال أقل من 48 ساعة، حيث تم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة المتهمين وتحديد هويتهم.

ونشرت شرطة دبى، عبر صفحتها بموقع فيس بوك، "فيديو" حول عملية سطو مسلح على أحد المساكن ، حيث ورد بلاغ من العمليات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالوصول تبين أن واقعة السرقة تمت بإحدى الفيلات.

#Video 🎥| #DubaiPolice recover Dh20 million worth of stolen jewelry in less than 48 hours.#YourSecurityOurHappiness #SmartSecureTogether pic.twitter.com/FPmmkFluBV