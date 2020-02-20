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فيديو يكشف كيف أعادت شرطة دبى مجوهرات بـ20 مليون درهم × 48 ساعة

الخميس، 20 فبراير 2020 12:59 ص
فيديو يكشف كيف أعادت شرطة دبى مجوهرات بـ20 مليون درهم × 48 ساعة شرطة دبى تلاحق المشتبه بهم
كتب هيثم سلامة

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استطاعت شرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة مجوهرات مسروقة بقيمة 20 مليون درهم خلال أقل من 48 ساعة، حيث تم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة المتهمين وتحديد هويتهم.

ونشرت شرطة دبى، عبر صفحتها بموقع فيس بوك، "فيديو" حول عملية سطو مسلح على أحد المساكن ، حيث ورد بلاغ من العمليات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالوصول تبين أن واقعة السرقة تمت بإحدى الفيلات.

وأضافت الفيديو، أن الشرطة اكتشفت سرقة مجوهرات وساعات نسائية ثمينة من الخزنة بعد أن تم فتحها بطريقة احترافية، وتم تحديد هوية المتهمين من خلال البحث والتحرى وتحليل البيانات ورصد تحركات المتهمين عن طريق مركز التحليل الجنائى تم تحديد تواجدهم فى منطقة نايف، وتم وضع المشتبه بهم تحت المراقبة الميدانية للوصول إلى مكان إخفاء المسروقات عن طريق كاميرات المراقبة حيث تم الاشتباه بشخصين قابلوا المتهمين.

وأوضح الفيديو، أنه من خلال رصد تحركاتهم تبين أنهم من تجار الأموال المسروقة، ومحاولة المتهمين تسليم المسروقات لإمراه من الجنسية الأسيوية لإخراجها خارج الدولة، حيث تم تحديد ساعة الصفر وضبط المتهمين مع المسروقات قبل تسليمها.

يشار إلى أنه سبق وأعلنت شرطة دبى عن إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعى والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعى فى شرطة دبى العميد خالد ناصر الرزوقى، أن "القوة تسعى بشكل نشط إلى تزويد دورياتها بأحدث التقنيات الذكية والحلول لتامين الإمارة"

وأضاف: "تنفيذ تقنية 5G هى إحدى الخطوات العديدة التى اتخذتها شرطة دبى لتحقيق الهدف المنشود، وتعاوننا الاستراتيجى مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجمهور هو أولويتنا القصوى" من جهته، قال نائب رئيس مبيعات المؤسسات الحكومية فى شركة "اتصالات" عبد الله إبراهيم آل أحمد: "شركتنا فخورة بهذا التعاون لتوظيف أذكى خدماتها وحلولها فى تعزيز سلامة وأمن الإمارة".

وتابع: "دورية 5G تهدف إلى الحد من وقت الاستجابة، ونقل البيانات بسرعة فى القطاع الأمنى، وربط كاميرا الدورية بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم، فضلاً عن تقنية التعرف على الوجه".


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