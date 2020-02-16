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شرطة الإمارات تطلق أول دورية سيّارة عالية الدقة بتقنية 5G

الأحد، 16 فبراير 2020 01:09 ص
شرطة الإمارات تطلق أول دورية سيّارة عالية الدقة بتقنية 5G شرطة دبى
وكالات

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أعلنت شرطة دبى عن إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعى والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعى فى شرطة دبى العميد خالد ناصر الرزوقي، أن "القوة تسعى بشكل نشط إلى تزويد دورياتها بأحدث التقنيات الذكية والحلول لتامين الإمارة".

وأضاف: "تنفيذ تقنية 5G هى إحدى الخطوات العديدة التى اتخذتها شرطة دبى لتحقيق الهدف المنشود، وتعاوننا الاستراتيجى مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة لخدمة الجمهور هو أولويتنا القصوى".

من جهته، قال نائب رئيس مبيعات المؤسسات الحكومية فى شركة "اتصالات" عبد الله إبراهيم آل أحمد: "شركتنا فخورة بهذا التعاون لتوظيف أذكى خدماتها وحلولها فى تعزيز سلامة وأمن الإمارة".

وتابع: "دورية 5G تهدف إلى الحد من وقت الاستجابة، ونقل البيانات بسرعة فى القطاع الأمني، وربط كاميرا الدورية بأعلى دقة بغرفة القيادة والتحكم، فضلا عن تقنية التعرف على الوجه".

يذكرأن، ظهرت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ترتدي "الحجاب"، في دولة الامارات العربية المتحدة، أثناء مشاركتها في منتدى المرأة العالمي، الذي تشارك فيه بدعوة من الإمارات، والتقطت عدسات المصورين صور نجله الرئيس الأمريكي أثناء زيارتها لأحدى المعالم الشهيرة في دبي.

وكان في استقبال إيفانكا ترامب، لحظها وصولها للأمارات، القنصل العام الأمريكي فيليب فراين، ومنى غانم المرى رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ونشرت الصفحة الرسمية للخارجة الأمريكية صور فور وصولها، وعلقت عليها قائلة: “يسعدنا الترحيب بالسيدة إيفانكا ترامب في دبي، رحب بها واستقبلها القنصل العام فيليب فراين وسعادة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.


دبى

الإمارات

شرطة دبى

الذكاء الاصطناعى

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