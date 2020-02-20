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ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

الخميس، 20 فبراير 2020 12:06 ص
ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط دخول الطلاب المقيدين بالمدارس الدولية لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى.. "اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى ضوابط أداء ودخول الطلاب الامتحانات.
 
1-  بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان فى المواد القومية "اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية"، يشترط لتقدم الطلاب لأداء امتحان أن تكون المدرسة المقيد بها هؤلاء الطلاب صادر لها ترخيص من الوزارة بتدريس المناهج الدولية الاتية IGCSE، الابيتور، الدبلومة الأمريكية أو أى شهادة دولية أخرى.
 
2- يشترط أن يكون الطلاب مقيدين بالصف الثانى عشر فى العام الدراسى الحالى.
 
3- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها واجتاز امتحانات الصف الأول الثانوى العام فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا.
 
4- أن يكون الطالب اجتاز امتحانات الصف الثانى الثانوى العام فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان.
 
5- تقدم المدرسة المستندات التى تثبت أحقية الطالب فى التقدم.
6- تم تكليف مندوب  من المدرسة للحضور إلى الإدارة العامة للامتحانات لاستلام استمارات التقدم للامتحان خلال الفترة الماضية.
 
7- تم تحرير الاستمارة من قبل الطلاب ويرفق بها كشف درجات لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها معتمد من الإدارة التعليمية المختصة.
8- تم إرفاق كشف درجات للصف الأول الثانوى العام  فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا.
 
9- يسداد الطلاب مقابل تقديم الخدمة مبلغ 500 جنيه باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
 
10- تقوم المدرسة بتسديده مقابل تقديم الخدمة بإيصال توريد باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

 


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