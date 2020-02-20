صور .. محافظ شمال سيناء يشارك فى مهرجان أنشطة المدارس

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مهرجان انشطة المدارس التى انطلقت اليوم فى العريش .

وجاء فى بيان لمحافظة شمال سيناء، أن المحافظ أكد علي أهمية الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تمارس في المدارس سواء رياضية أو فنية أو مسرحية أو موسيقية وغيرها من الأنشطة.

وأضاف المحافظ خلال مهرجان الأنشطة التربوية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات بالعريش، بحضور عدد من قيادات المديرية، أنه اتخذ عدد من القرارات خلال الفصل الدراسي الثاني لصالح العملية التعليمية، سواء بنقل مديري الإدارات من إدارة إلي أخري أو مديري المدارس من مدرسة إلي أخري، وذلك للاستفادة من الخبرات وتعميم التجارب الناجحة.

قال المحافظ أن الجزاءات الموقعة علي العاملين بالتربية والتعليم خلال الفصل الدراسي الأول بهدف انتظام العمل في مختلف المدارس والمنشآت التعليمية لصالح الطلبة والطالبات.

من جانبه أكد حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بالمديرية، علي اهتمام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء علي الشق الفني والجزء الثقافي والتعليمي بجانب الاهتمام بالنشطة الطلابية المتنوعة، مشيرًا إلى دعم المحافظ للعملية التعليمية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه القائمين عليها.

أعلن رضوان عن تدريب عدد ٢٥ معلما علي الآلات الموسيقية الجديدة التي وصلت إلي المديرية، مطالبًا المحافظ برفع الجزاءات التي تم توقيعها خلال الفصل الأول علي العاملين والمدرسين خلال مرور لجان المتابعة.

تضمن المهرجان عروض فنية ورياضة وفقرات شعرية وطنية لطلبة مدارس إدارة العريش التعليمية ، بجانب افتتاح معرض الأنشطة التعليمية والمعسكر الكشفي للإدارات التعليمية.

وكرم محافظ شمال سيناء، يسري جاسر مدير عام إدارة العريش التعليمية السابق، علي جهوده في خدمة العملية التعليمية خلال فترة توليه مسئولية مدير عام الإدارة.